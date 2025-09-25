Δωρεάν παπούτσια από την Stoiximan και φωνή ισότητας από την Άντρια Μιχαήλ

Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, που ήταν περήφανος υποστηρικτής της εκδήλωσης, εκπροσώπησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. Ξένια Γεωργίου, Άντρια Μιχαήλ, Φιλίππα Σάββα και Λουκρητία Χρυσοστόμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Stoiximan πρόσφερε δωρεάν επαγγελματικά ποδοσφαιρικά παπούτσια σε όλες τις ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται στο Γυναικείο Πρωτάθλημα, καθώς και στις αθλήτριες της καλαθόσφαιρας, σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση που ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στον επαγγελματικό αθλητισμό και στέλνει ισχυρά κοινωνικά μηνύματα.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. Φιλίππα Σάββα και η Λουκρητία Χρυσοστόμου, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβουν τα δικά τους παπούτσια, πήραν τον λόγο κι εξέφρασαν τις ευχαριστίες όλων των ποδοσφαιριστριών προς τη Stoiximan για τη στήριξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης που αποτυπώνεται μέσα από αυτή την πρωτοβουλία.

Από την πλευρά του ο Country Manager της Stoiximan στην Κύπρο, Άγγελος Χοντουλίδης, ανέφερε ότι το πρόγραμμα Empower Forward by Giannis Antetokounmpo αποτελείται από δύο πυλώνες, τη ψυχική υγεία και την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον αθλητισμό.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, η οποία συνεχάρη τη Stoiximan για την εν λόγω πρωτοβουλία. Εξήρε, επίσης, την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας να ευθυγραμμιστεί με τη σχετική νομοθεσία, προσφέροντας ίσες παροχές στις γυναίκες αθλήτριες της Εθνικής ομάδας σε σύγκριση με αυτές που λαμβάνουν οι άντρες.

Ηχηρά μηνύματα από Μιχαήλ

Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε, μέσω της ομιλίας της, η Άντρια Μιχαήλ, μέλος των Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. και νεοεισερχόμενο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποδοσφαιριστών της FIFPRO. Αφού απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στη Stoiximan για την πολύτιμη στήριξη και τη διαχρονική συνεργασία με τον ΠΑ.Σ.Π., τόνισε πως η κίνηση αυτή αποτελεί όχι απλά μια υλική βοήθεια, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι γυναίκες αξίζουν αναγνώρισης, σεβασμού και ίσης μεταχείρισης στον αθλητισμό. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες μάχες που δίνουν οι γυναίκες αθλήτριες για δίκαιες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση κατώτατου μισθού και ίσες παροχές, επισημαίνοντας πως η ισότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά νομική και θεσμική υποχρέωση. Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας στην Κύπρο παραμένει ανεπαρκής, προσθέτοντας ότι αυτό έχει ως «αποτέλεσμα οι γυναίκες αθλήτριες να βιώνουν καθημερινές ανισότητες». Ως μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποδοσφαιριστών της FIFPRO, η κ. Μιχαήλ διαβεβαίωσε πως η φωνή τους δυναμώνει σε παγκόσμιο επίπεδο και πως η στήριξη της Stoiximan θα αναφερθεί διεθνώς «ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής υπευθυνότητας και πραγματικής προσφοράς στο γυναικείο ποδόσφαιρο».