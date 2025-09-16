Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για την League Phase του Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει απόψε με έξι σπουδαίες αναμετρήσεις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Stoiximan να προσφέρει μοναδικές Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:45, η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται την Άρσεναλ σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της βραδιάς. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.10 στη νίκη των Βάσκων, 3.75 στην ισοπαλία και 1.86 στη νίκη των Άγγλων. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να κερδίσει η Άρσεναλ και να σκοράρει ο Γκιέκερες αποτιμάται στα 3.75.

Την ίδια ώρα, η PSV Αϊντχόβεν φιλοξενεί την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, με τη νίκη των Ολλανδών να προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.91, την ισοπαλία στα 3.65 και την επικράτηση των Βέλγων στα 3.90. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το σενάριο να σκοράρει ο Raul Florucz, το οποίο τιμάται στα 4.05.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η δράση συνεχίζεται στις 22:00 με τέσσερα ακόμη παιχνίδια. Στο Τορίνο, η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη Ντόρτμουντ, με απόδοση από την Stoiximan 1.96 στη νίκη των Ιταλών, 3.84 στην ισοπαλία και 4.35 στη νίκη των Γερμανών. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το συνδυαστικό στοίχημα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά προσφέρεται στα 4.15.

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ υποδέχεται τη Μαρσέιγ με απόδοση από την Stoiximan 1.39 στον άσο, 5.30 στην ισοπαλία και 7.00 στη νίκη των Γάλλων, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Εμπαπέ στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 4.00.

Στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα φιλοξενεί την Καραμπάχ με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των «αετών» στο 1.22, την ισοπαλία στα 6.10 και τη νίκη της Καραμπάχ στα 14.50. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το σενάριο να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο ο Βαγγέλης Παυλίδης, με απόδοση 3.50.

Τέλος, το Λονδίνο φιλοξενεί την αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Βιγιαρεάλ, όπου η νίκη των Άγγλων προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.91, η ισοπαλία στα 3.75 και η επικράτηση των Ισπανών στα 3.85. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ προσφέρεται στα 3.30.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!