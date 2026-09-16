Διορθώνει αδυναμίες, αναδεικνύει ατού

Με όπλο την πολύ καλή ψυχολογία που απέκτησε λόγω της νίκης επί του ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση προετοιμάζεται για το επίσης δύσκολο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, που είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο στο «Αμμόχωστος» (19:00).

Μετά τις δύο ήττες στη Λεμεσό από ΑΕΛ και Απόλλωνα, οι κυανόλευκοι πέτυχαν αυτό που ήθελαν, δηλαδή να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη, και πλέον όλοι στις τάξεις της ομάδας ευελπιστούν η επιτυχία σε βάρος του ΑΠΟΕΛ να είναι η αρχή για μια σειρά από θετικά αποτελέσματα.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο δουλεύει αυτές τις μέρες ώστε από τη μία να βελτιώσει περισσότερο τις αδυναμίες της ομάδας του και από την άλλη να αναδείξει σε μεγαλύτερο βαθμό τα πλεονεκτήματά της.

Πάντως, η παρουσία των Κώστα Αρτυματά και Στιν Μίντεντορπ, για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα έδωσε άλλη δυναμική σε άμυνα και μεσαία γραμμή, αντίστοιχα. Επομένως, ο Ελ Μαέστρο ευελπιστεί στο επόμενο ματς οι γραμμές της ομάδας να έχουν ακόμη περισσότερη συνοχή.

Εφόσον η ομάδα πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, τότε εκτός από το βαθμολογικό κέρδος, οι παίκτες θα πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους, κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά το θέμα της ψυχολογίας.