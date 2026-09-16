Μπεργκ: «Εϊμαι ενθουσιαμένος με τους παίκτες μου»

Διαβάστε την πρώτη τοποθέτηση του Χένινγκ Μπεργκ στο ΡΙΚ μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Θέλτα.

«Είναι μία μεγάλη νίκη για την Ομόνοια και είμαι ενθουσιασμένος με τους παίκτες μας. Ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τον αγώνα ήταν εντυπωσιακός. Όταν έχουμε σουτ όπως αυτά του Γιούρε, μπορείς να κερδίσεις τέτοια ματς. Είμαι πολύ χαρούμενοι, θα απολαύσουμε τις στιγμές και θα δούμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε πολύ μακριά»