Παπασταύρου: «Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε, οι διαιτητές που δεν είναι καλοί να πάνε να βρουν άλλη δουλειά»

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με την Θέλτα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του ΡΙΚ.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον αγώνα. Πιστεύουν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία ότι μπορούν να κερδίσουν. Δεν είναι κάτι που δεν είμαστε συνηθισμένοι το League Phase. Φυσικά θέλαμε να προχωρήσουμε στο Champions League, ήταν οι κόκκινες, η ατυχία, θα προσπαθήσουμε ξανά την επόμενη φορά. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Ο κόσμος της Ομόνοιας είναι πάντα μαζί μας. Μας βοηθά και μας»

Για την παραίτηση Γρηγόρη από την Επιτροπή Διαιτησίας: «Ήταν η απόφαση του Δημήτρη Γρηγόρη. Προσπαθούσε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, αλλαγές που γνωρίζουμε όλοι. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας ανέβηκε. Πολλές ομάδες επενδύουν πολλά λεφτά και χρόνο. Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι σημερινό η διαιτησία. Πρέπει στην ΚΟΠ να βοηθήσουνε το ποδόσφαιρο μας. Πρέπει αν βοηθήσουμε τους καλούς διαιτητές και αυτοί που δεν είναι καλοί να πάνε να βρούνε άλλη δουλειά. Χρειάζονται θυσίες και αποφάσεις. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Είναι απόφαση του Δημήτρη αυτή, ήταν ξεκάθαρος ότι για να μείνει εκεί πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δεν διαφωνώ μαζί του»