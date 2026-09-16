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Η ΚΟΠ στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενημέρωση από την ΚΟΠ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε το παρών στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Την ΚΟΠ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάρης Λοϊζίδης και ο Γενικός Γραμματέας Φοίβος Βάκης, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΕΠΟ για τον εορτασμό ενός σημαντικού ορόσημου στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην επετειακή εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, θεσμικοί και αθλητικοί παράγοντες, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία της ΚΟΠ στην εκδήλωση υπογραμμίζει τις διαχρονικά στενές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών Κύπρου και Ελλάδας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συγχαίρει την ΕΠΟ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας και προσφοράς στο ποδόσφαιρο και εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου της.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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