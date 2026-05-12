ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλό ταξίδι, αδελφέ Δημήτρη: Το συγκινητικό αντίο του Δημήτρη Βασιλείου και οι σπάνιες φωτογραφίες από την εποχή της «Σημερινής»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καλό ταξίδι, αδελφέ Δημήτρη: Το συγκινητικό αντίο του Δημήτρη Βασιλείου και οι σπάνιες φωτογραφίες από την εποχή της «Σημερινής»

Μας ταξιδεύουν χρόνια πίσω οι φωτογραφίες του Δημήτρη Βασιλείου.

Πλήθος μηνυμάτων κατέκλυσαν το διαδίκτυο για τον αγαπημένο μας Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφία και την κοινωνία.

Ένας από τους παλιούς του συνεργάτες και φίλους, ο Δημήτρης Βασιλείου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνόδευσε το μήνυμά του με δύο σπάνιες φωτογραφίες από την εποχή που εργαζόταν στο συγκρότημα ΔΙΑΣ.

Τα στιγμιότυπα απεικονίζουν τον Δημήτρη Δημητρίου σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτόν του προπονητή της ομάδας καλαθόσφαιρας της «Σημερινής». Στη μία φωτογραφία τον βλέπουμε να δίνει οδηγίες και στην άλλη να ποζάρει μπροστά από τα κύπελλα που κατέκτησε η ομάδα.

Το μήνυμά του:

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΕ ΔΗΜΗΤΡΗ.

Η επάρατη νόσος μας πήρε έναν λεβέντη φίλο και πάνω απ'όλα άνθρωπο. Με τον Δημήτρη συνυπήρξαμε στο συγκρότημα ΔΙΑΣ για πολλά χρόνια. Ήταν η προσωποποίηση της ήσυχης δύναμης.

Ένας υπεύθυνος και χωρίς παρωπίδες αθλητικογράφος που έγραφε τα τεκταινόμενα με το όνομά τους χωρίς φόβο.

Έντιμος και εργατικός υπηρέτησε την αθλητικογραφία ακόμα και όταν η ασθένειά του τον έπαιρνε κοντά της .Όμως κατάφερε και ολοκλήρωσε το όνειρο του για τους Θεούς του Ολύμπου και γεμάτος ικανοποίηση.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ όπου σε περιμένουν αγαπητά σου πρόσωπα. Φίλησέ μου την ΙΝΩ μου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιόβιτς: «Θα θυμάμαι για πάντα αυτό το πρωτάθλημα - Στην ΑΕΚ βρήκα αυτό που έψαχνα»

Ελλάδα

|

Category image

Τηλεοπτικό deal-μαμούθ: Η Πάφος «μετακομίζει» στη Cytavision!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρώτο μεταγραφικό «κτύπημα» για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση: Απρόοπτο και αναβολή της συναυλίας του Μακρόπουλου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σίγουρος για πρόκριση Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final 4 από TV;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανατροπή δεδομένων: Η κίνηση ματ που ανακατεύει ξανά την τηλεοπτική τράπουλα στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καλό ταξίδι, αδελφέ Δημήτρη: Το συγκινητικό αντίο του Δημήτρη Βασιλείου και οι σπάνιες φωτογραφίες από την εποχή της «Σημερινής»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κρυψίνους ο Μουρίνιο για τα περί Ρεάλ: «Από Δευτέρα θα μιλήσουμε για το μέλλον μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωτιά για τον Κοντίδη σε αγώνα στην Κροατία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με σοβαρότητα στα δύο τελευταία ματς και μετά… φιέστα και Πινέδα

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια/Σεμέδο: Απαγορευτική λέξη το σίριαλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Δυσφορία για την απώλεια του τίτλου, αλλά προέχει ο στόχος της δεύτερης θέσης

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (12/05/26)

TV

|

Category image

Μουρίνιο: Δύο βασικά «θέλω» για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεύγει το άγχος από τον Νεϊμάρ, παρών στην προεπιλογή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη