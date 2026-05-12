Καλό ταξίδι, αδελφέ Δημήτρη: Το συγκινητικό αντίο του Δημήτρη Βασιλείου και οι σπάνιες φωτογραφίες από την εποχή της «Σημερινής»

Πλήθος μηνυμάτων κατέκλυσαν το διαδίκτυο για τον αγαπημένο μας Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφία και την κοινωνία.

Ένας από τους παλιούς του συνεργάτες και φίλους, ο Δημήτρης Βασιλείου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνόδευσε το μήνυμά του με δύο σπάνιες φωτογραφίες από την εποχή που εργαζόταν στο συγκρότημα ΔΙΑΣ.

Τα στιγμιότυπα απεικονίζουν τον Δημήτρη Δημητρίου σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτόν του προπονητή της ομάδας καλαθόσφαιρας της «Σημερινής». Στη μία φωτογραφία τον βλέπουμε να δίνει οδηγίες και στην άλλη να ποζάρει μπροστά από τα κύπελλα που κατέκτησε η ομάδα.

Το μήνυμά του:

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΕ ΔΗΜΗΤΡΗ.

Η επάρατη νόσος μας πήρε έναν λεβέντη φίλο και πάνω απ'όλα άνθρωπο. Με τον Δημήτρη συνυπήρξαμε στο συγκρότημα ΔΙΑΣ για πολλά χρόνια. Ήταν η προσωποποίηση της ήσυχης δύναμης.

Ένας υπεύθυνος και χωρίς παρωπίδες αθλητικογράφος που έγραφε τα τεκταινόμενα με το όνομά τους χωρίς φόβο.

Έντιμος και εργατικός υπηρέτησε την αθλητικογραφία ακόμα και όταν η ασθένειά του τον έπαιρνε κοντά της .Όμως κατάφερε και ολοκλήρωσε το όνειρο του για τους Θεούς του Ολύμπου και γεμάτος ικανοποίηση.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ όπου σε περιμένουν αγαπητά σου πρόσωπα. Φίλησέ μου την ΙΝΩ μου.