Ολυμπιακός: Δυσφορία για την απώλεια του τίτλου, αλλά προέχει ο στόχος της δεύτερης θέσης

Η αποτυχία του Ολυμπιακού να υπερασπιστεί τους δύο εγχώριους τίτλους του φέτος, ειδικά το πρωτάθλημα, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις τάξεις του οργανισμού. Η εικόνα της ομάδας, μολονότι σε πολλά παιχνίδια αδίκησε την προσπάθειά της με τόσες χαμένες ευκαιρίες, προβληματίζει, ωστόσο επί της παρούσης δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή προέχει η προσπάθεια κατάκτησης της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και οι συζητήσεις για τη νέα σεζόν μετατίθενται από… Δευτέρα. Άλλωστε, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, καθώς η προετοιμασία οδεύει προς έναρξη πολύ νωρίς, στις 22 Ιουνίου, σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει τα δύο προηγούμενα χρόνια που οι Πειραιώτες δεν είχαν προκριματικά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εστιάσει και στο ψυχολογικό κομμάτι, προκειμένου οι παίκτες να... πειστούν ότι η δεύτερη θέση είναι σημαντική για τον σύλλογο και να μην καταθέσουν τα όπλα μετά την απώλεια του πρωταθλήματος. Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του και περιμένει ανταπόκριση, αρχής γενομένης από το αυριανό κρίσιμο ματς με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30).

Εκτός μάχης για αυτό το παιχνίδι είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε, μετά τη διάσειση που υπέστη την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το ματς της Κυριακής με την ΑΕΚ, όπου μπορεί ακόμη να είναι ανοιχτή η πρόκριση. Επίσης, δεν υπολογίζεται ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, που προς τα τέλη της εβδομάδας θα υποβληθεί σε επέμβαση μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές στο αυριανό ματς, με παίκτες όπως οι Ορτέγκα (αντί του Μπρούνο), Μουζακίτης (αντί του Γκαρθία) και Ζέλσον (αντί του Αντρέ Λουίς) να διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα, ενώ δεν είναι απίθανο να δούμε βασικό τον Ταρέμι αντί του Ελ Κααμπί που είναι σε κακό φεγγάρι.