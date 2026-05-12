Ανόρθωση: Απρόοπτο και αναβολή της συναυλίας του Μακρόπουλου

Με ανακοίνωσή της η Ανόρθωση ενημερώνει ότι αναβάλλεται η συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου λόγω τεχνικού προβλήματος. Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ενημερώνει οτι η προγραμματισμένη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου στις 16 Μαΐου στο Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος αναβάλλεται λόγω τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει με το στάδιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νέα ημερομηνία και με όσους έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση. Πληροφορίες στο τηλ 94001911».