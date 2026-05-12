Ομόνοια/Σεμέδο: Απαγορευτική λέξη το σίριαλ

Μετά τη φιέστα της Ομόνοιας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η προσοχή στρέφεται πλέον στον προγραμματισμό της νέας σεζόν, με την περίπτωση του Γουίλι Σεμέδο να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η ανανέωση του συμβολαίου του 32χρονου εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι θα κλείσει σύντομα και ιδανικά πριν από την έναρξη του Μουντιάλ ή αν η υπόθεση θα εξελιχθεί σε σίριαλ του καλοκαιριού.

Εννοείται ότι η διοίκηση Σταύρου Παπασταύρου κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να κρατήσει τον Σεμέδο στο «Ηλίας Πούλλος» και μένει να δούμε αν ο παίκτης θα πει το μεγάλο «ναι».