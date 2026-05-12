Κρυψίνους ο Μουρίνιο για τα περί Ρεάλ: «Από Δευτέρα θα μιλήσουμε για το μέλλον μου»

Την ώρα που οργιάζουν οι φήμες περί επιστροφής του στη Ρεάλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο τηρεί σιγή ιχθύος. Μετά το 2-2 της Μπενφίκα με την Μπράγκα ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε για το μέλλον του και δεν ήταν… διαφωτιστικός.

«Η τελευταία εβδομάδα της σεζόν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτόμαστε το μέλλον και τα συμβόλαια. Από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή την τελική φάση της σεζόν, αποφάσισα ότι δεν ήθελα να ακούσω κανέναν, ότι ήθελα να είμαι απομονωμένος στον χώρο εργασίας μου. Υπάρχει ένας αγώνας εναντίον της Εστορίλ και από τη Δευτέρα θα μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον μου ως προπονητής και το μέλλον της Μπενφίκα», τόνισε ο Μουρίνιο.

Στις… πιέσεις των δημοσιογράφων για απαντήσεις, ο 63χρονος προπονητής απάντησε: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν άλλο σύλλογο. Απομένει μόνο ένα παιχνίδι, μόνο οκτώ ημέρες. Χαλαρώστε, απομένει μόνο μια εβδομάδα».