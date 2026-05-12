Με σοβαρότητα στα δύο τελευταία ματς και μετά… φιέστα και Πινέδα

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις και θα αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα διαδικαστικά ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Μετά το χθεσινό δικαιολογημένο ρεπό, προκειμένου οι παίκτες να… συνέλθουν από την «μέθη» της κατάκτησης του πρωταθλήματος, η AEK επιστρέφει σήμερα στα Σπάτα και με μια προπόνηση θα αναχωρήσει η αποστολή για τη Θεσσαλονίκη εν όψει του αυριανού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (19:30).

Μπορεί βαθμολογικό κίνητρο να μην υπάρχει, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να ολοκληρώσουν με σοβαρότητα τις υποχρεώσεις τους και να διευρύνουν το αήττητο σερί τους, που κρατά από τις 2 Νοεμβρίου και διαρκεί ήδη για 22 αγωνιστικές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, δεν αποκλείεται να κάνει κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του, χωρίς φυσικά να έχει διαρρεύσει κάποια από τις σκέψεις του για τη διαχείριση των δύο τελευταίων ματς της σεζόν.

Με την ίδια σοβαρότητα θα προσεγγίσει η ΑΕΚ και το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, όπου θα γίνει και η απονομή του τροπαίου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν μια σειρά από εκπλήξεις για να εορταστεί με τον δέοντα τρόπο το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, το προσεχές διάστημα θα τεθούν επί τάπητος και τα αγωνιστικά ζητήματα για τη νέα σεζόν, παρότι αυτό το καλοκαίρι θα υπάρχει αρκετός χρόνος για προετοιμασία. Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα είναι το συμβόλαιο του Ορμπελίν Πινέδα, που λήγει το 2027 και πρόθεση της ΑΕΚ είναι να το επεκτείνει με αύξηση αποδοχών. Ο Μεξικανός δείχνει θετική διάθεση παρά το ενδιαφέρον από την πατρίδα του και υπάρχει αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές θα τα βρουν. Ακόμη όμως κι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θεωρείται απίθανο η «Ένωση» να επιδιώξει να τον πουλήσει, καθώς τον θέλει σε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη φιλοδοξία να μπει στην League Phase του Champions League.

 

 

