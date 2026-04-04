Θέλει να κάνει νέο «θόρυβο» και να χαμογελάσει μετά από ένα χρόνο

Μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο θα ψάξει την πρώτη εντός έδρας νίκη η Ένωση, που φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (04/04) στο «Τάσος Μάρκου». Άνοιξε η όρεξη των βυσσινί και θέλουν δεύτερη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά. Μάλιστα, μέχρι τώρα στο μετράει μόνο ήττες στο «σπίτι» τους.

Η προηγούμενη φορά που κέρδισε ήταν πέρσι στην τελευταία αγωνιστική τον Εθνικό, η οποία μάλιστα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη αφού είχε κρατήσει την Ένωση στην πρώτη κατηγορία. Ουσιαστικά ήταν νίκη σωτηρίας.

Την προηγούμενη αγωνιστική έκανε μεγάλο θόρυβο και κόντρα στα προγνωστικά, καθώς πέτυχε την εκτός έδρας νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου (2-1).

Αδιάφορη αλλά για το γόητρο

Για την Ένωση βαθμολογικά είναι αδιάφορο το παιχνίδι. Όμως είναι το γόητρο, είναι και η βαριά φανέλα αλλά και το κίνητρο του Μαρκόφσκι και των ποδοσφαιριστών για την πρώτη εντός έδρας νίκη.

Ενδεκάδα με ερωτηματικά

Παρά την νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου υπάρχουν ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν οι Σ.Σολωμού, Έλα και Σιμονόφσκι. Ο τερματοφύλακας Αντεμπάγιο που έγραψε ακόμη μια συμμετοχή με την Εθνική Νιγηρίας θα είναι ξανά στην εστία.