Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

Για όλα τα τρέχονται ζητήματα του Απόλλωνα μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Φανούριος Κωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρθηκε και στο θέμα διαιτησία. Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και το -10 από την Ομόνοια: «Σίγουρα ήταν κακό το αποτέλεσμα για εμάς. Οποιαδήποτε ισοπαλία εντός έδρας ανεξάρτητως αντιπάλου είναι αποτυχία. Ήμασταν η ομάδα που υπερίσχυσε σε όλους τους τομείς, με μια από τις καλύτερες μας εμφανίσεις φέτος. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε τη χαρά στον κόσμο μας. Είχαμε έξι απουσίες, αλλά αξίζει να πούμε γι’ αυτούς που αγωνίστηκαν. Τους Κύπριους, ο Άδωνη, ο Σιήκκης ο Βρίκκης και ειδικά τον αρχηγό μας τον Μαλεκκίδη που ήταν πραγματικά ογκόλιθος στην άμυνα. Έδειξαν ότι ο Απόλλωνας έχει βάθος και ποιότητα. Νομίζω ότι όπως και στα τελευταία ντέρμπι ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που έπρεπε να κερδίσει».

Για το θέμα αποτελεσματικότητα: «Είναι και θέμα συγκυρίας και εξέλιξης του αγώνα. Είναι μικρές οι διαφορές. Η ΑΕΚ έκανε καλές εμφανίσεις όπως και η Πάφος. Ο Απόλλωνας κάνει στη β' φάση καλές παρουσίες. Η Ομόνοια επιδεικνύει μια τρομερή σταθερότητα και συνέπεια γι’ αυτό και είναι εκεί».

Για τον ΑΠΟΕΛ: «Όλα τα παιχνίδια είναι τελικοί, πάμε στην Λευκωσία για να κερδίσουμε. Κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στο επόμενο παιχνίδι έναν μεγάλο σύλλογο. Προμηνύεται δύσκολο, αμφίρροπο και σημαντικό παιχνίδι».

Για τα σχόλια για τους Κύπριους διαιτητές και το ότι πρέπει να συνεχιστούν τα πλέι-οφ με ξένους: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια. Η λύση είναι ξένοι διαιτητές. Ο Απόλλωνας ήταν η πρώτη ομάδα που ζήτησε ξένους διαιτητές πριν χρόνια, η πρώτη ομάδα που ζήτησε το VAR. Μας ικανοποιεί ότι πλέον και το ΑΠΟΕΛ απαιτεί την κάθοδο ξένων διαιτητών. Είμαστε σίγουροι ότι η κάθοδος ξένων διαιτητών είναι ο σωστός δρόμος ».

Για τα αγωνιστικά: «Θα εκδώσουμε σε λίγο δελτίο τύπου. Σίγουρα επιστρέφει ο Κβίντα, ο Βούρος θα είναι πιο έτοιμος και θα αξιολογηθούν Βέισμπεκ, Γιούσεφ και Ντανίλο. Ο Βέισμπεκ έχει ένα πρόβλημα μυικό στον μηρό. Ο Απόλλωνας έμεινε ανεπηρέαστος παρά τις απουσίες και όσοι αγωνίστηκαν τα πήγαν εξαιρετικά. Ο Λαμ έχει ένα πιο σοβαρό τραυματισμό και χρειάζεται περισσότερο χρόνο».