Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΕΚ Κυριάκο Δημητρίου.

Στον ΣΠΟΡ FM 95.0 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου και αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα της ομάδας, όπως και στο τελευταίο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Αναλυτικά μίλησε για:

Το χθεσινό παιχνίδι «Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη, θέλαμε να αυξήσουμε την διαφορά με την τρίτη θέση, προηγηθήκαμε στο σκορ, για εμάς ήταν εκεί το μομέντουμ όταν προηγηθήκαμε. Δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, το αφήνουμε και προχωράμε. Από την στιγμή που πέρασε η αγωνιστική και η διαφορά αυξήθηκε κατά δύο βαθμούς, αυτό σημαίνει, πρέπει να νικήσουμε το επόμενο ντέρμπι που τυγχάνει να είναι με την Ομόνοια, λίγες μέρες μετά το Πάσχα. Η ομάδα προπορεύεται, έχουμε το προβάδισμα και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να παίρνουμε κάθε αγώνα τους τρεις βαθμούς.».

Την εμφάνιση του Αλομέροβιτς: «Έκανε κάποιες καλές επεμβάσεις, ήταν σε καλή βραδιά.».

Την αλλαγή του Σάμποριτ: «Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αύριο θα τους δούμε όλους τους ποδοσφαιριστές όταν ξεκινήσουμε την προετοιμασία».

Τους τραυματισμούς: «Είχαμε αρκετά πλήγματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αρχικά με τον Τσακόν, μετά με τον Καμπρέρα στα δύο παιχνίδια με την Κρίσταλ Πάλας και τώρα με τον Αμίν, του οποίου δεν είναι και τόσο σοβαρός ο τραυματισμός, αλλά είναι μεγάλο πλήγμα γιατί τον χάνουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Τις αλλαγές: «Μπορεί ο προπονητής να μιλήσει για τις σκέψεις του πίσω από τις αλλαγές, δεν θα κρίνω εγώ τις αποφάσεις του, μερικές αποφάσεις παίρνονται με βάση την εξέλιξη του αγώνα και το σκεπτικό εκείνη την στιγμή.»

Τις μεταγραφές του Γενάρη: «Οι μεταγραφές του Γενάρη γίνονται για να φέρουν άμεσες λύσεις χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ποιοτικές μεταγραφές. Βλέπουμε μεγάλες Ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματά τους ακόμα και Ελληνικές ομάδες, να δυσκολεύονται να ενισχυθούν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.»

Το επόμενο ντέρμπι: «Παίζουμε με την Ομόνοια, προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο ντέρμπι και πάμε με στόχο τους τρεις βαθμούς.»

 

