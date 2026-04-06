Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

Όταν οι Ράιαν Μαέ και Γουίλι Σεμέδο πάρουν μπρος, τρομάζουν τους αντιπάλους!

Έτσι έγινε και στον αγώνα της Ομόνοιας απέναντι στην Πάφος FC το περασμμένο Σάββατο. Αν προσθέσουμε και τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς στην παρέα τους, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα για τους αμυντικούς!

Το κυριότερο είναι ότι έμαθε ο ένας το παιχνίδι του άλλου και συνδυάζονται με κλειστά μάτια. Όταν επιτίθεται αυτή η τριάδα τότε πραγματικά τους απολαμβάνεις πώς ανταλλάζουν την μπάλα.

Οι Μαέ και Σεμέδο πέτυχαν από ένα γκολ, έδωσαν και από μία ασίστ, ενώ ο δεύτερος θα μπορούσε να σκοράρει ακόμη μια φορά αν δεν έχανε την ανεπανάληπτη ευκαιρία στο 58'.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 22 γκολ και 10 ασίστ για τον Σεμέδο, 19 γκολ και 7 ασίστ για τον Μαέ και 7 γκολ και 12 ασίστ για τον Τάνκοβιτς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Πέραν από τους αριθμούς που τους συνοδεύουν, η εικόνα τους είναι ακόμη πιο… τρομακτική όταν ζεσταθούν οι «μηχανές».

Α.