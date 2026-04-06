Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Μια συγκινητική πρωτοβουλία πήραν οι παίκτες της Παρτίζαν στο χθεσινό παιχνίδι με την Τσουκαρίτσκι.

Στο ματς για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σερβίας οι ποδοσφαιριστές της έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια τα οποία έφεραν τα σήματα των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν, με το μήνυμα, «Αδέρφια για πάντα μαζί μας».

Μπλουζάκια τα οποία ήταν αφιερωμένα στην μνήμη των οπαδών της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα μπλουζάκια αυτά είναι ένα μέρος μιας κίνησης που έχουν οργανώσει οι οπαδοί της Παρτίζαν πουλώντας τα για να συλλέξουν χρήματα τα οποία θα τα προσφέρουν στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ.

