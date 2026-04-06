ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μία συγκινητική πρωτοβουλία από την Παρτίζαν στο χθεσινό ματς με την Τσουκαρίτσκι.

Μια συγκινητική πρωτοβουλία πήραν οι παίκτες της Παρτίζαν στο χθεσινό παιχνίδι με την Τσουκαρίτσκι.

Στο ματς για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σερβίας οι ποδοσφαιριστές της έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια τα οποία έφεραν τα σήματα των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν, με το μήνυμα, «Αδέρφια για πάντα μαζί μας».

Μπλουζάκια τα οποία ήταν αφιερωμένα στην μνήμη των οπαδών της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα μπλουζάκια αυτά είναι ένα μέρος μιας κίνησης που έχουν οργανώσει οι οπαδοί της Παρτίζαν πουλώντας τα για να συλλέξουν χρήματα τα οποία θα τα προσφέρουν στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη