Μάντσεστερ Σίτι: Τέλος ο Μπερνάρντο Σίλβα το καλοκαίρι, ενημέρωσε τον σύλλογο ότι αποχωρεί

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχαιρετάει τη Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε της σεζόν.

Είναι πλέον οριστικό. Λίγες ημέρες μετά από την αποκάλυψη της “A Bola” για την απόφαση του Μπερνάρντο Σίλβα να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε της φετινής σεζόν έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας στο Έτιχαντ, ήρθε και η επιβεβαίωση της παραπάνω πληροφορίας, από τα πλέον επίσημα χείλη.

Αυτά του Πεπ Λάιντερς, με τον άμεσο συνεργάτη του Πεπ Γκουαρδιόλα να κάνει γνωστό με δηλώσεις του πως ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός δεν θα συνεχίσει στους πολίτες τη σεζόν 2026-27 και ότι έχει ήδη ενημερώσει τους ιθύνοντες του συλλόγου για την επιθυμία του να αναζητήσει μία νέα αγωνιστική πρόκληση.

“Κάθε όμορφη ιστορία έχει ένα τέλος και εύχομαι να απολαύσει τους τελευταίους του μήνες εδώ. Έχει ακόμη έξι εβδομάδες εδώ και θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε καλά, αξίζει όλη την προσοχή μας”, τόνισε ο Λάιντερς αναφορικά με τους τίτλους τέλους στο μεγάλο κεφάλαιο του Μπερνάρντο Σίλβα με τους γαλάζιους του Μάντσεστερ, οι οποίοι γράφονται αυτή την περίοδο.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν ήδη τρεις ευρωπαίκές ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον τον τελευταίο χρόνο, οι Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Γαλατάσαραϊ, με τον ίδιο να έχει μην έχει πάντως κλείσει τις πόρτες ούτε για την Σαουδική Αραβία ούτε για τo MLS, με ομάδες από τα συγκεκριμένα πρωταθλήματα να έχουν την οικονομική επιφάνεια για να κάνουν το κόλπο γκρόσο και να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Πηγή: sport24.gr

 

