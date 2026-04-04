Οι επιλογές Μαρκόφσκι και Πολυκάρπου στο «Τάσος Μάρκου»

Η Ένωση φιλοξενεί (16:00) τον Ολυμπιακό στο «Τάσος Μάρκου» σε μία αναμέτρηση με μονόπλευρο ενδιαφέρον καθώς οι μαυροπράσινοι καίγονται για το διπλό ώστε να πάρουν ανάσα.

Οι βυσσινί του Μπόγιαν Μαρκόφσκι παρατάσσονται με τους: Αντεμπάγιο, Σ. Ιωάννου, Ρισβάνης, Οκέκε, Κούρεζ, Γκόλντσχατ, Κοσμάς, Κοζάρ, Κύζας, Δ. Σολωμού, Χαραλάμπους,

Από την άλλη πλευρά ο Κυριάκος Πολυκάρπου που κάνει ντεμπούτο μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή, δίνει φανέλα βασικού στους: Ταλιχμανίδη, Τζεπάρ, Μπαρμπόσα, Φελίπε, Γουΐλερ, Μ. Χαραλάμπους, Ενρίκε, Ταβάρες, Μπράντονιτς, Σ. Χαραλάμπους, Πική.