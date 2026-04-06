Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

Η απόλυση του Ματίας Αλμέιδα δεν... συνέφερε αγωνιστική την Σεβίλλη, που έχασε με 1-0 από την Οβιέδο και οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε της LaLiga, είναι μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η κατάσταση στις τάξεις του κλαμπ είναι έκρυθμη, με οπαδούς της ομάδας να αντιδρούν οργισμένα. Υποδέχτηκαν την αποστολή στο αεροδρόμιο με αποδοκιμασίες και ύβρεις, με τον πρόεδρο Χοσέ Μαρία Ντελ Νίδο Καράσκο να συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιδράσεις. «Εμφανίσου, δειλέ! Ψόφα!», φώναζαν ορισμένοι.

Το δράμα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο προπονητικό κέντρο της ομάδας εμφανίστηκαν κουκουλοφόροι οπαδοί απειλώντας και βρίζοντας την ομάδα. Μάλιστα, χρειάστηκε να κληθεί η Αστυνομία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποχωρήσουν οι οπαδοί.

«Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φιλάθλους και να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ταξίδεψαν για να μας στηρίξουν. Οι οπαδοί δεν αξίζουν αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα τα παρατήσουμε», δήλωσε ο στόπερ της Σεβίλλης, Κίκε Σάλας.

Πηγή: sport-fm.gr