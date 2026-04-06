Ισοπαλία με χαρακτήρα και αντιφατικά συναισθήματα

Ο Ερνάν Λοσάδα είχε να διαχειριστεί τρεις πολύ σημαντικές απουσίες στο κέντρο της άμυνας και βρήκε τις λύσεις πάλι.

Μπορεί οι φίλοι του Απόλλωνα να είναι απογοητευμένοι για την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ στο «Άλφαμεγα» (1-1), που ήταν η τρίτη σερί στο πρωτάθλημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ικανοποιημένοι για μερικούς σημαντικούς λόγους.

Κατ’ αρχάς, ο Ερνάν Λοσάδα είχε να διαχειριστεί τρεις πολύ σημαντικές απουσίες στο κέντρο της άμυνας. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν οι τρεις πυλώνες της αμυντικής γραμμής (Κβίντα, Βούρος, Λαμ) και μένοντας μόνο με τον Άδωνη, αποφάσισε να τοποθετήσει τον Μαλεκκίδη στο κέντρο της άμυνας.

Ο Κύπριος αμυντικός τα πήγε πολύ καλά στα καθήκοντά του, αφενός γιατί κατάφερε να εξουδετερώσει αρκετές επιθετικές προσπάθειες των κιτρινοπράσινων, αφετέρου γιατί οργάνωνε σε πολλές περιπτώσεις το παιχνίδι από την άμυνα. Δεν έφταναν όλα αυτά, προστέθηκε και η απουσία του Βέισμπεκ, με το Αργεντίνο προπονητή να επιλέγει τον Εσκρίτσε.

Η ομάδα λειτούργησε σχεδόν τέλεια στο πρώτο ημίχρονο. Με γρήγορες εναλλαγές της μπάκας, πρέσινγκ σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και φοβερές αλληλοκαλύψεις, το μόνο που της έλειπε ήταν η αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το διάστημα αποδείχθηκε και πάλι πόσο σπουδαία δουλειά κάνει ο Λοσάδα από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Κολόσσι.

Ο Απόλλωνας πλήρωσε το μουδιασμένο ξεκίνημά του στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο μετά που βρέθηκε πίσω στο σκορ, απέδειξε γιατί συνεχίζει την αήττητη κούρσα που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό! Με πάθος, νεύρο και επιθετικότητα, οι κυανόλευκοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να αυξήσουν το αήττητο τους σερί σε 14 αγώνες με τον Αργεντίνο κόουτς στον πάγκο τους.

Αγωνιζόμενος στην έδρα του ο Απόλλωνας ήθελε διακαώς τη νίκη για να προσπεράσει την ΑΕΚ στη βαθμολογία, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες και την εικόνα της ομάδας, σίγουρα οι φίλοι του έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για την επόμενη μέρα.

Η ομάδα της Λεμεσού έχει την ποιότητα και τις δυνάμεις, όχι μόνο να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, αλλά και να παλέψει για την κατάκτηση του κυπέλλου, που είναι ο μεγάλος στόχος όλων στο Κολόσσι.

