Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι πιέζει την Ιντερ για να συνεχίσει από το καλοκαίρι την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, η οποία έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του.

Η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα έχει μάλιστα μια καταρχήν συμφωνία με τον ατζέντη του, Τούλιο Τίντι, και απομένει η συναίνεση της ομάδας του Μιλάνου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχοντας συμβόλαιο με τους «νερατζούρι» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει σπουδαία δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες στο παρασκήνιο για ν' αποσπάσει την υπογραφή του Μπαστόνι. Ο αθλητικός διευθυντής της, Ντέκο, έχει ταξιδέψει από την αρχή του χρόνου τρεις φορές στο Μιλάνο για να μιλήσει με τον Τίντι, αλλά και για να συναντηθεί με τον ίδιο τον 26χρονο Ιταλό διεθνή στόπερ, ο οποίος θέλει να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Βαρκελόνης τού προσφέρει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας και 55 εκατ. ευρώ στην Ιντερ για να πάρει τα δικαιώματα του.

