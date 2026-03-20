Μαρκόφσκι: «Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς»

Μοίρασε συγχαρητήρια ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι.

O προπονητής της Ένωσης παρουσιάστηκε απόλυτα ευχαριστημένος μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του, επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

Αναλυτικά: «Πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έκαναν σήμερα. Τεράστια προσπάθεια και δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Ακολούθησαν το πλάνο, έδωσαν τα πάντα. Πάλεψαν ο ένας για τον άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά και πολύ περήφανος. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου ξανά. Είναι η πρώτη μας νίκη, αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να παίζουμε. Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς. Είναι μεγάλο κίνητρο».