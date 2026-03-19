Μόνο να χάσει έχει, αν δεν συνέλθει

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Εκ του αποτελέσματος, ο Πορτογάλος απέτυχε να διατηρήσει τους ποδοσφαιριστές του σε εγρήγορση

Με πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια, είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΛ βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση. Ουσιαστικά, η ομάδα του Μαρτίνς, μετά την τεράστια πρόκριση επί της Ομόνοιας στο κύπελλο, δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί τα συναισθήματά της και η συνέχεια στο πρωτάθλημα ήταν καταστροφική.

Βαριά ήττα από τον Ύψωνα, ήττες σε ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Πάφο FC και Ομόνοια Αραδίππου. Όλα αυτά, ακολούθησαν του σπουδαίου διπλού της Λευκωσίας, δείχνοντας, πως η αντίδραση της ΑΕΛ ήταν πολύ κακή. Η αλήθεια είναι, πως μετά από εκείνο το παιχνίδι με τους πράσινους, ο προπονητής προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους, λέγοντας, πως οι παίκτες μπορούν να πανηγυρίσουν, αλλά εγώ βλέπω το επόμενο παιχνίδι. Εκ του αποτελέσματος, ο Πορτογάλος απέτυχε να διατηρήσει τους ποδοσφαιριστές του σε εγρήγορση.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη των πλέι οφ, συμμετέχοντας στο δεύτερο γκρουπ. Το μόνο σίγουρο είναι, πως έχει μόνο να χάσει, αν δεν συνέλθει άμεσα. Και επειδή το δέλεαρ της κατάκτησης του κυπέλλου είναι τεράστιο, οφείλουν όλοι στην ομάδα, να βρουν τον τρόπο, να γυρίσουν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρωτάθλημα.

