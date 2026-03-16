Το πρόγραμμα της πρεμιέρας των πλέι οφ!
Η νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού με 2-0 στο τελευταίο ματς της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος καθόρισε την κατάταξη των ομάδων ενόψει πλέι οφ και συνακόλουθα βγήκαν και τα υπόλοιπα ζευγάρια της πρεμιέρας μετά το Άρης-Ομόνοια που καθορίστηκε από την Κυριακή.
Η ομάδα της Λάρνακας θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΑΠΟΕΛ ενώ η Πάφος θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του α΄ γκρουπ:
Άρης - Ομόνοια
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Πάφος - Απόλλων
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του β΄ γκρουπ:
Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση
ΑΕΛ - Εθνικός
Ανόρθωση - Ακρίτας
ΕΝΥ Ύψωνα - Ολυμπιακός