Το πρόγραμμα της πρεμιέρας των πλέι οφ!

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού με 2-0 στο τελευταίο ματς της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος καθόρισε την κατάταξη των ομάδων ενόψει πλέι οφ και συνακόλουθα βγήκαν και τα υπόλοιπα ζευγάρια της πρεμιέρας μετά το Άρης-Ομόνοια που καθορίστηκε από την Κυριακή.

Η ομάδα της Λάρνακας θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΑΠΟΕΛ ενώ η Πάφος θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του α΄ γκρουπ:

Άρης - Ομόνοια

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - Απόλλων

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του β΄ γκρουπ:

Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

ΑΕΛ - Εθνικός

Ανόρθωση - Ακρίτας

ΕΝΥ Ύψωνα - Ολυμπιακός