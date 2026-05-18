Φανούριος: «Αν είχαμε ακόμη ένα πέταλο θα το γεμίζαμε»

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου μίλησε για τον τελικό του κυπέλλου, το ενδεχόμενο να μεταβούν οργανωμένα στο ΓΣΠ οι φίλοι του Απόλλωνα και άλλα πολλά.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το sold out στον τελικό: «Ούτε για δείγμα, αν είχαμε ακόμη ένα πέταλο θα το γεμίζαμε. Είναι μεγάλη η ανυπομονησία του κόσμου, έχει καιρό να βρεθούμε σε τελικό και η πορεία μας φέτος βοήθησε στον ενθουσιασμό. Περιμέναμε να εξαντληθούν τα εισιτήρια νωρίς, αφού ήταν μεγάλη η ζήτηση».

Αν θα έχουν εισιτήρια στον αγώνα με την Ομόνοια: «Ναι κανονικά στη νότια».

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει. Ήταν μια καλή προπόνηση, σε ένα παιχνίδι που είχαμε καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο μετά κάναμε κάποιες αλλαγές. Ασυναίσθητα το μυαλό είναι στον μεγάλο τελικό, λίγο έλειψε ο Άρης να μας ισοφαρίσει που ήταν καλύτερος στο δεύτερο μέρος. Νομίζω είναι πνευματικό το θέμα, η σκέψη και το σώμα είναι στραμμένη η προσοχή στον μεγάλο τελικό. Ήμασταν αρκετά παραγωγικοί στο πρώτο μέρος, έβαλε δύο γκολ ο Γιούσεφ. Ένας ποδοσφαιριστής που αδίκησε τον εαυτό του. Ευελπιστούμε να είναι η αφορμή να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο το επόμενο διάστημα αφού παίρνει και ψυχολογία».

Για τον Κουν: «Είναι πραγματικός κέρβερος, ο καλύτερος τερματοφύλακας φέτος στην Κύπρο. Ο Φαμπιάνο είχε περάσει και έναν τραυματισμό, θεωρώ ότι πέραν του Φαμπιάνο ο Κουν είναι ότι καλύτερο ήρθε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια».

Για τα λεωφορεία για τον τελικό: «Έχουμε αποτεθεί σε όλους τους αρμόδιους τομείς για να μεταβούν οργανωμένα οι οπαδοί μας στο ΓΣΠ. Και για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη αστυνόμευση. Για την ώρα δεν έχουμε λάβει ουδεμία απάντηση. Περισσότερο για λόγους ασφάλειας, την κίνηση με 17000 σε έναν δρόμο των 80 χιλιομέτρων. Θα είναι πιο εύκολη η μετάβαση και η αστυνόμευση. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Σήμερα έχουμε αποστείλει ξανά υπενθύμιση σε όλους τους τομείς».

Για τον Βάισμπεκ και Μάρκες: «Πήραν χρόνο συμμετοχής, απομένουν 10 μέρες για να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν. Ο Βούρος παραμένει εκτός, Κλίντον εκτός, Μάρκοβιτς εκτός. Ευελπιστούμε να έχουμε διαθέσιμους όσο περισσότερους ποδοσφαιριστές γίνεται».

Για ανανεώσεις: «Είναι θέματα που απασχολούν τον κ. Κίρζη, τον κ. Παπαϊωάννου και τον κ. Λοσάδα. Όταν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο θα ενημερώσουμε».