Ρούνεϊ για Σαλάχ: «Αν ήμουν ο Σλοτ, δεν θα τον άφηνα να είναι… κοντά στο Άνφιλντ, στην τελευταία αγωνιστική!»

Viral έγινε μέσα σε λίγα λεπτά η δήλωση του Γουέιν Ρούνεϊ σε βάρος του Μοχάμεντ Σαλάχ, μέσω της οποίας προτείνει στον Άρνε Σλοτ να μην του επιτρέψει να πει «αντίο» στον κόσμο της Λίβερπουλ!

«Σάλος» επικρατεί στα social media τις τελευταίες ώρες, μετά την «σκληρή» δήλωση, στην οποία προέβη ο Γουέιν Ρούνεϊ, σε βάρος του Μοχάμεντ Σαλάχ, ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League και το Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν έξαλλος με τη νέα τοποθέτηση του «Φαραώ» στο Twitter, στην οποία έκανε λόγο για απώλεια της ταυτότητας της ομάδας, αλλά και για την προσπάθεια που θα κάνει ο ίδιος, ώστε να είναι δεδομένα η Λίβερπουλ στο επόμενο Champions League.

Για τον Ρούνεϊ η δήλωση αυτή έχει μεγαλύτερη σχέση με ασέβεια και μη σεβασμό προς τον προπονητή του και θεωρεί πως η ιδανικότερη λύση θα ήταν να μην πει «αντίο» στον κόσμο των «κόκκινων» ο Σαλάχ, στο τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

«Νομίζω πως ο Σαλάχ έχει ξεπεράσει τα όρια και το κάνει, ενώ φαίνεται πιθανό πως ο Σλοτ θα συνεχίσει να είναι προπονητής της Λίβερπουλ. Αν ήμουν ο Σλοτ, δεν θα τον άφηνα να είναι καν κοντά στο γήπεδο, στην τελευταία αγωνιστική!».

Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ρούνεϊ, με την κριτική φυσικά που του ασκείται, να είναι τεράστια…

england365.gr 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

