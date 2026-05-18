Αήττητη σε 10 ντέρμπι η ΑΕΚ

Μ' ένα αήττητο σερί έκλεισε την φετινή σειρά των Playoffs η ΑΕΚ, σε εντελώς αντίθετη πορεία από την περσινή διαδικασία που είχε έξι ήττες στις ισάριθμες αναμετρήσεις, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας. Οι «κιτρινόμαυροι» πλέον τρέχουν ένα σερί δέκα αγώνων χωρίς ήττα απέναντι στις ομάδες που συμμετέχουν στα φετινά Playoffs και αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση της ιστορίας της στην Α' εθνική/Super League.

    Από τις 26 Οκτωβρίου 2025, όταν ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκης ακολούθησαν δέκα αναμετρήσεις (πέντε νίκες - πέντε ισοπαλίες) απέναντι στις τρεις ομάδες, ενώ παράλληλα διεύρυνε το αήττητο της στο πρωτάθλημα στα 24 διαδοχικά παιχνίδια (16 νίκες - 8 ισοπαλίες). Με αυτή την επίδοση, η ΑΕΚ ξεπέρασε τη δεύτερη καλύτερη της ιστορίας της, το οποίο έχει επιτευχθεί το 1975-76 και μάλιστα με τον ίδιο συνδυασμό αποτελεσμάτων (16 νίκες - 7 ισοπαλίες).

    Η καλύτερη επίδοσή της στα ντέρμπι είναι το αήττητο των 13 αναμετρήσεων που ξεκίνησε στα Playoffs του 2022-23 και έφτασε μέχρι και τα playoffs του 2023-24. Είχε ξεκινήσει μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου 2023 και σταμάτησε στην εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-1 στις 3 Απριλίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ 

