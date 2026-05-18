Παναθηναϊκός: Ο Στάνκοβιτς στη λίστα για τον πάγκο του «τριφυλλιού»

Στη λίστα υποψηφίων για τον πάγκο του Παναθηναϊκού εξετάζεται σοβαρά μία περίπτωση που έχει το προφίλ που ενδιαφέρει τους «πράσινους» και πρόκειται για τον 47χρονο Ντέγιαν Στάνκοβιτς.

Ο άλλοτε σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Ίντερ διαθέτει ήδη σημαντική προπονητική εμπειρία, έχοντας κατακτήσει φέτος το νταμπλ στη Σερβία με τον Ερυθρό Αστέρα. Συνολικά με τους «ερυθρόλευκους» μετράει τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα, καθώς και ένα ακόμη πρωτάθλημα στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος. Παράλληλα, έχει διατελέσει και βοηθός προπονητή στην Ίντερ, γεγονός που ενισχύει το προφίλ του σε επίπεδο υψηλού ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι σύνθετη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ερυθρό Αστέρα και απαιτείται ειδική διαδικασία για την αποδέσμευσή του.

Παράλληλα, στη short list παραμένει και ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα τον Παναθηναϊκό ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, πριν τελικά καταλήξει σε συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η περίπτωσή του εξακολουθεί να αξιολογείται, με τον Ουκρανό τεχνικό να παραμένει μια από τις πιο έμπειρες διαθέσιμες επιλογές της ευρωπαϊκής αγοράς.