Η αισθητή απουσία και οι αλλαγές ενόψει ΑΠΟΕΛ

Με τον Λομοτέι στο κέντρο της άμυνας κόντρα στον ΑΠΟΕΛ με πρώτο στόχο το μηδέν παθητικό. Μετά από ενάμιση μήνα ο Εμμάνουελ Λομοτέι επιστρέφει στην ενδεκάδα. Πριν τον τραυματισμό του η προηγούμενη εμφάνιση του στην ενδεκάδα ήταν στις 3 του Γενάρη στην εντός έδρας ήττα από την ΑΕΛ με 0-1.

Έδειξε με Ένωση

Ο εκ’ των αρχηγών του Εθνικού επέστρεψε στο παιχνίδι με την Ένωση και αγωνίστηκε ως αλλαγή. Ο Λομοτέι έδειξε πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του οπότε με τον ΑΠΟΕΛ θα επιστρέψει στην ενδεκάδα.

Ήταν αισθητή η απουσία του

Ο 28άχρονος Γκανέζος κεντρικός αμυντικός θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του Εθνικού τα τελευταία χρόνια και η απουσία του στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή. Φέτος ο Λομοτέι μετράει 15 συμμετοχές εκ’ των οποίων οι 14 βασικός και μία ως αλλαγή.

Ανεβαίνει και ο Σιβέριο

Ο Χαβιέρ Σιβέριο σκόραρε με την Ένωση. Ήταν το πρώτο γκολ του Ισπανού στράικερ με την φανέλα του Εθνικού που τον ανεβάζει και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά. Ο Σιβέριο παρουσιάζεται έτοιμος να βοηθήσει και με τον ΑΠΟΕΛ.

Με αλλαγές

Ενόψει ΑΠΟΕΛ ο Ρουί Φερέιρα θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία. Έχει απουσίες και είναι αναγκασμένος να προβεί σε αλλαγές. Εκτός πλάνων του Φερέιρα είναι οι Φελίπε και Γκονζάλες λόγω καρτών. Ο Εθνικός που προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες επί της Πάφου και της Ένωσης θέλει θετικό αποτέλεσμα και με τον ΑΠΟΕΛ.