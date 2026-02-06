Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι κέρδισε τον Εθνικό μέσα στο Δασάκι στο κύπελλο και αυτή είναι η μοναδική νίκη που μετράει στο βυσσινί πάγκο. Μάλιστα η νίκη της Ένωσης στο κύπελλο θεωρήθηκε και ως έκπληξη. Κόντρα στα προγνωστικά ο Μαρκόφσκι οδήγησε την Ένωση στους 8 του κυπέλλου. Ο προπονητής των βυσσινί θέλει να κάνει το ίδιο και στον αυριανό αγώνα.

Ο Μαρκόφσκι κάθισε στον πάγκο σε έξι παιχνίδια. Πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα και δέχθηκε πέντε ήττες. Κέρδισε μια φορά στο κύπελλο τον Εθνικό. Οι πέντε ήττες του Σκοπιανού τεχνικού στον βυσσινί πάγκο είναι από ΑΠΟΕΛ 3-0, Απόλλωνα 0-1, Ομόνοια Αραδίππου 4-1, Ολυμπιακό 0-2 και ΑΕΚ 5-0. Με τον Μαρκόφσκι στον πάγκο η Ένωση στο πρωτάθλημα πέτυχε μόνο ένα γκολ, δέχθηκε 15 γκολ και εννοείται πως δεν πήρε ούτε και ένα βαθμό.

Η συντριβή από την ΑΕΚ θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Μαρκόφσκι θα φρεσκάρει ξανά την ενδεκάδα του ελπίζοντας πως στον αυριανό αγώνα θα παρουσιάσει ανταγωνιστική ομάδα.