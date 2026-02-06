ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

Το κίνητρο της Ένωσης απέναντι στον Εθνικό Άχνας.

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι κέρδισε τον Εθνικό μέσα στο Δασάκι στο κύπελλο και αυτή είναι η μοναδική νίκη που μετράει στο βυσσινί πάγκο. Μάλιστα η νίκη της Ένωσης στο κύπελλο θεωρήθηκε και ως έκπληξη. Κόντρα στα προγνωστικά ο Μαρκόφσκι οδήγησε την Ένωση στους 8 του κυπέλλου. Ο προπονητής των βυσσινί θέλει να κάνει το ίδιο και στον αυριανό αγώνα.

Ο  Μαρκόφσκι κάθισε στον πάγκο σε έξι παιχνίδια. Πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα και δέχθηκε πέντε ήττες. Κέρδισε μια φορά στο κύπελλο τον Εθνικό. Οι πέντε ήττες του Σκοπιανού τεχνικού στον βυσσινί πάγκο είναι από ΑΠΟΕΛ 3-0, Απόλλωνα 0-1, Ομόνοια Αραδίππου 4-1, Ολυμπιακό 0-2 και ΑΕΚ 5-0.  Με τον Μαρκόφσκι στον πάγκο η Ένωση στο πρωτάθλημα πέτυχε μόνο ένα γκολ, δέχθηκε 15 γκολ και εννοείται πως δεν πήρε ούτε και ένα βαθμό.

Η συντριβή από την ΑΕΚ θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Μαρκόφσκι θα φρεσκάρει ξανά την ενδεκάδα του ελπίζοντας πως στον αυριανό αγώνα θα παρουσιάσει ανταγωνιστική ομάδα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χρειάζεται να το αντιστρέψει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μεγάλο πριμ για Τούχελ και Άγγλους διεθνείς για κατάκτηση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αλλάζει... πολιτείες και επίσημα ο Κέλερ - Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μιχάλης Μάρκου: Η πίστη στην ομάδα, το βάθος και οι φιλοδοξίες ενόψει της συνέχειας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Πάφος FC δηλώνει παρούσα στα δύσκολα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέος διευθυντής τής ΚΟΕΑΣ αναλαμβάνει ο Ανδρέας Βρυωνίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καθυστέρηση στις πληρωμές παικτών και πιθανότητα απεργίας στη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξεκινούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - Με δυο συμμετοχές η Κύπρος

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η έκπληξη του Άιτινγκ στα πιτσιρίκια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξελίξεις στην ΚΟΠ: Καταχωρήθηκε από την Νομική Υπηρεσία, υπόθεση κατά του Γιώργου Κούμα για το ασυμβίβαστο

Category image

Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε ο Χριστοφόρου, αλλά επιβραβεύθηκε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντεμπούτο με χατ-τρικ για τον Καρίμ Μπενζεμά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O απόηχος με ΑΠΟΕΛ, αυτό με Ομόνοια και οι… μετοχές του Λούκασεν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το CAS επικύρωσε τον τετραετή αποκλεισμό της Ευαγγελίας Τρικωμίτη για χειραγώγηση βαθμολογιών - Τι αναφέρει ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης

Category image

Διαβαστε ακομη