Άσχημα τα νέα στον ΑΠΟΕΛ - Tέλος η σεζόν για Πιέρο!

Ο Κύπριος διεθνής δυστυχώς δεν απέφυγε τα χειρότερα στον τραυματισμό του. Οι ιατρικές εξετάσεις, και συγκεκριμένα ο μαγνητικός τομογράφος (ΜRI) στον οποίον υποβλήθηκε, έδειξε ρήξη χιαστών, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές ανησυχίες από το χτύπημα στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Κυριακής.

Από την πρώτη στιγμή φαινόταν πως το πρόβλημα δεν ήταν απλό, και δυστυχώς η επιβεβαίωση ήρθε μέσα από τις λεπτομερείς εξετάσεις.

Η ομάδα πλέον καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, ενώ ο ίδιος ο Σωτηρίου ξεκινάει τη διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους μόλις ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του.