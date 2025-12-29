ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοιχτό το θέμα παραμονής του Βίντα στην ΑΕΚ

Ανοιχτό το θέμα παραμονής του Βίντα στην ΑΕΚ

Ο Βίντα δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν. Τα δεδομένα για Γκατσίνοβιτς.

Οι μεταγραφές είναι στο επίκεντρο για την ΑΕΚ το προσεχές διάστημα, καθώς γίνονται ήδη επαφές για την προσθήκη τουλάχιστον τριών παικτών τον Γενάρη. Ωστόσο αργά ή γρήγορα θα τεθούν επί τάπητος και ζητήματα ανανεώσεων συμβολαίων που λήγουν το καλοκαίρι.

Πέρα από τη δεδομένη πρόθεση της «Ένωσης» και του Πέτρου Μάνταλου να συνεχίσουν μαζί, ορθάνοιχτο είναι το ενδεχόμενο να ανανεώσει και ο Ντομαγκόι Βίντα. Μπορεί στις 29 Απριλίου να κλείνει τα 37 και το αρχικό πλάνο να ήταν αυτή η σεζόν να αποτελέσει την τελευταία του στην ομάδα, ωστόσο η απόδοσή του και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά έχουν βάλει σε σοβαρές σκέψεις τους ανθρώπους της ομάδας. Ένας παίκτης με τη δική του εμπειρία θα ήταν πολύτιμος στην τετράδα των στόπερ του ρόστερ. Ο Κροάτης όποτε έχει χρειαστεί όχι απλώς έχει σταθεί στο ύψος της περίστασης, αλλά ήταν και καθοριστικός, με αποκορύφωμα το τελευταίο ματς με την Κραϊόβα όπου ήταν ο πρωταγωνιστής της μεγάλης ανατροπής.

Η ΑΕΚ θα ήθελε να κρατήσει τον Βίντα κοντά της, σε κάποιον ρόλο, ακόμη και μετά το τέλος της καριέρας του, αλλά πλέον είναι ανοιχτό να συνεχίσει να προσφέρει και ως παίκτης, αφού και ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί να παρατείνει την καριέρα του για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη