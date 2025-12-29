ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στροφή παραμονής για Άλβες

Αλλαγή δεδομένων φαίνεται να προκύπτει γύρω από το μέλλον του Βανά Άλβες στον Άρη.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είχε περάσει σε δεύτερο πλάνο στην ιεραρχία των πρασίνων, γεγονός που άνοιξε κύκλο σεναρίων τον προηγούμενο καιρό σχετικά με πιθανή αποχώρησή του.

Ο 34χρονος προσέλκυσε ενδιαφέρον από συλλόγους που του προσέφεραν πρωταγωνιστική θέση κάτω από τα δοκάρια.

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα φαίνεται πως διαφοροποιούνται. Ο Άλβες, εμφανίζεται διατεθειμένος να παραμείνει στον Άρη μέχρι το τέλος της σεζόν, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, με στόχο να διεκδικήσει εκ νέου θέση βασικού από τον Γουές Φοδέριγκαμ.

