«Η Κρουζ Αζούλ απέρριψε την προσφορά της Μινέιρο για Γιακουμάκη - Τόσα ζητάει»

Οι καλές εμφανίσεις και τα γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον τραυματισμό του τράβηξαν τα βλέμματα της Οβιέδο, η οποία ψάχνει επιθετικό για να παραμείνει στη La Liga, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Εκτός όμως από την ισπανική ομάδα έντονο ενδιαφέρον για τον 30χρονο επιθετικό φαίνεται πως υπάρχει και από την Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει καταθέσει πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη, προσφέροντας το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή όμως η πρόταση δεν ήταν ικανοποιητική για την μεξικανική ομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθώς το ποσό που θέλει η Κρουζ Αζούλ για την πώληση του Γιακουμάκη αγγίζει τα 7,5 με οκτώ εκατομμύρια δολάρια

«Η Κρουζ Αζούλ φέρεται να απέρριψε την πρόταση της Ατλέτικο Μινέιρο, για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ζητούν περίπου 7,5 έως 8 εκατ. δολάρια για την οριστική μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού», αναφέρει το σχετικό tweet.

❌ #CruzAzul habría rechazado la oferta del #AtleticoMineiro por Giorgios Giakoumakis.



Entre 7.5 y 8MDD aprox desean para el traspaso definitivo del griego, quién actualmente está cedido en @PAOK_FC @FUT_sinFrontera @compasdelbalon pic.twitter.com/GXKuSnEnrK — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) December 29, 2025

Athletiko