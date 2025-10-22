ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφθασε η Ένωση στην πρόκριση

Δημοσιευτηκε:

Τα στιγμιότυπα του αγώνα.

Δείτε πώς η Ένωση έφτασε στη νίκη με 2-0 απέναντι στον Χαλκάνορα και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου. 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

