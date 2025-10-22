Κόντης: «Να είμαστε αποτελεσματικοί στις στιγμές μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης ανέλυσε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο ίδιος και η ομάδα του τον αυριανό (23/10, 19:45) αγώνα με την ολλανδική Φέγενορντ στο «De Kuip», υπογραμμίζοντας πως σε αυτού του είδους τα παιχνίδια μετράει πάρα πολύ η αποτελεσματικότητα, την οποία θα πρέπει να δείξουν οι «πράσινοι» σε αντίστοιχο βαθμό με το ματς που έδωσε προ εβδομάδων με τη Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη.

Ο 50χρονος τεχνικός τόνισε επίσης στη συνέντευξη Τύπου ενοψει του αγώνα με τους πρωτοπόρους της ολλανδικής Eredivisie. πως στο επίπεδο των αγώνων του Europa League δεν θα πρέπει να αφήνεις ποτέ κάτι στην... τύχη, διότι ένα κακό 15λεπτο μπορεί να σου στοιχίσει τη νίκη σε ένα ματς, όπως έγινε την περασμένη αγωνιστική στο παιχνίδι με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ μίλησε και για το συνολικό πλάνο του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Χρήστου Κόντη στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το τι Παναθηναϊκό θα δούμε αύριο:

«Έχουμε αντίπαλο μία πολύ καλή ομάδα. Επειδή έχουν κάνει κακό ξεκίνημα σκέφτονται σίγουρα το αυριανό ματς, παρότι έχουν ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Είδαμε τι πάθαμε μ' ένα κακό 15λεπτο κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, συμπαγείς και να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο όταν μας δίνεται η δυνατότητα.»

-Για το αν θα αλλάξει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του λόγω του αντιπάλου

«Πάντα στον τρόπο που παίζεις προσαρμόζεις και κάποια στοιχεία στον τρόπο του αντιπάλου. Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά. Είμαστε φύσει επιθετική ομάδα. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια καλά σημεία του αντιπάλου. Είναι κάποια στοιχεία που τα έχουμε δει, τα έχουμε αναλύσει. Οι παίκτες θα ξέρουν αύριο ακριβώς το πλάνο και τι πρέπει να κάνουν. Εμείς θα πρέπει με βάση και την εικόνα του αντιπάλου να βάλουμε τα δικά μας στοιχεία»

-Για το αν μοιάζει με το ματς με εκείνο κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις:

«Σίγουρα μοιάζουν. Και οι Ελβετοί ήταν επιθετική ομάδα. Και οι δύο επιτίθενται με αρκετούς παίκτες και παίζουν με την άμυνα ψηλά. Τότε πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω οι παίκτες να παρουσιάσουν την ίδια εικόνα και να συμβεί το ίδιο. Σίγουρα θα έχουν κι εκείνοι τις στιγμές τους, όμως εμείς θα πρέπει, όταν βρούμε τις δικές μας, να είμαστε αποτελεσματικοί».

-Για το πλάνο στο ματς:

«Δεν έχει να κάνει με το πλάνο, αλλά με το πόσο το θέλουν οι παίκτες. Αυτά τα παιχνίδια για τους παίκτες είναι κάτι παραπάνω από απλή προβολή. Το DNA του Παναθηναϊκού κάνει τους παίκτες να μεταμορφώνονται. Να κάνουν αυτό που πρέπει για να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και αν είμαστε συγκεντρωμένοι όχι για 90, αλλά για 95 λεπτά θα τα καταφέρουμε».

-Για το αν ο Παναθηναϊκός πάει να χτυπήσει το ματς πιο αργά:

«Κάποιες φορές ένα γρήγορο γκολ μπορεί να φανεί ανασταλτικός παράγοντας. Μην με θεωρήσετε τρελό. Γιατί η ομάδα, όταν σκοράρει, νιώθω ότι “α τώρα βάλαμε ένα γκολ, τώρα πρέπει να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα”. Εγώ θέλω να σκοράρουμε και από το 1ο λεπτό αν τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι σαν ομάδα το πλάνο αύριο στα πρώτα λεπτά θα πρέπει να είναι συγκρατημένο. Θα πρέπει να καταλάβουμε την επιθετικότητα του αντιπάλου. Όταν μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα και να σπάσουμε τον ρυθμό, θα πρέπει να διαχειριστούμε στο παιχνίδι και να ψάξουμε τις στιγμές μας».

-Για την ενδεκάδα του αγώνα με τους Ολλανδούς κι αν θα έχει αλλαγές:

«Θέλουμε να βάλουμε μία ομάδα που θα μπορεί να υποστηρίξει το πλάνο και να κερδίσει. Όποιος και να μπει αύριο θεωρώ θα τα πάει καλά. Σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει ως τώρα, έχουν δώσει ότι μπορούν. Αύριο θα επιλέξουμε την ενδεκάδα και ελπίζω σε όσους παίκτες καταλήξουμε να μας φέρουν τη νίκη».

-Για το αν υπάρχει αμυντικό πρόβλημα στην ομάδα ή είναι θέμα ψυχολογίας ή ατυχίας;

«Είναι σημαντικό ότι έχουμε περιορίσει τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Όταν κρατάς την μπάλας δεν τον αφήνεις να πλησιάσει εύκολα στην περιοχή σου. Κάποια από τα γκολ που δεχόμαστε είναι αποτέλεσμα ατομικού λάθος και όχι συνολικής λειτουργίας. Αυτό βελτιώνεται μόνο κάνοντας νίκες και νίκες με περισσότερα γκολ. Όταν μαζεύονται νίκες με clean sheet, ανεβαίνει η ψυχολογία σου, νομίζεις πως είσαι ανίκητος και μπορείς να κερδίσεις τον οποιοδήποτε. Όταν η άμυνα και το τερματοφύλακας κρατάνε το μηδέν, δίνουν απίστευτη αυτοπεποίθηση στους μεσοεπιθετικούς κι εκείνοι έχουν άλλον αέρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό. Δεν έχει βρεθεί ακόμα απόλυτα η χημεία στην αμυντική τετράδα. Γίνεται με τον χρόνο αυτό κι ας μην υπάρχει τέτοιος. Θα συμβεί όταν η ομάδα κάνει συνεχόμενα καλά παιχνίδια».

-Για το που υπερτερεί η Φέγενορντ:

«Δεν θεωρώ πως το ολλανδικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το ελληνικό. Απλά είναι πιο επιθετικό. Παίζουν πιο ανοιχτά και δεν τους ενδιαφέρουν πολλοί οι άμυνες. Κάτι που δεν γίνεται σε μας. Οι κορυφαίες ομάδες έχουν περίσσιο ταλέντο, νέους παίκτες, άρα και πολλή ενέργεια, ενώ έχουν και πιο τεχνικούς ποδοσφαιριστές και γι' αυτό δεν φοβούνται να παίξουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον αντίπαλο να βγάλει όλα τα προτερήματά του στο γήπεδο, ειδικά στην αρχή».