Υπέταξε τους Τούρκους η ΑΕΚ!

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Aliaga Petkimspor με 84-78 σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Λάρνακα. Η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη έδειξε χαρακτήρα, πάθος και ενέργεια, ελέγχοντας το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και φτάνοντας δίκαια στο θετικό αποτέλεσμα. MVP του αγώνα ο McKinnis, με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δυνατό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο παιχνίδι, μπαίνοντας μπροστά στο σκορ με 5-0 έπειτα από το τρίποντο του Βαρσός (2’). Η Αλιάγκα Πέτκιμσπορ απάντησε στο επόμενο λεπτό φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (5-5), ενώ με τον Νοτάζ να ευστοχεί από τους 3 πόντους, η ομάδα του Κιτίου πήρε εκ νέου προβάδισμα με 8-5.

Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός και ο αγώνας είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούσαν κάθε πόντο και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε στο ισόπαλο 22-22.

Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ ήταν πιο μαχητική και βρισκόταν ελάχιστα μπροστά στο σκορ, με τη διαφορά να φτάνει στο +5 στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου 39-35. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιζαν πιο επιθετικά. Ευστοχώντας στη μια βολή μετά την άλλη έφτασαν στο +9 (26’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε με διαφορά 10 πόντων (61-51).

Στην τελευταία περίοδο οι «κιτρινοπράσινοι» ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια μπροστά στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς στα τελευταία λεπτά και μείωσαν σε 82-77. Προσπάθησαν να ανατρέψουν το σκορ όμως η ΑΕΚ είχε το «πάνω χέρι» μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης και πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με 84-78.

Δεκάλεπτα: 22-22, 39-36, 61-51, 84-78

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 18 (2), Cooper 12 (1), Βάρσος 3(1), Nottage 9(2), McKinnis 19, Γιανναράς 11(3), Hunt 9 (1), Παντελή 2, Diggs 2

Aliaga Petkimspor (Ozhan Civgin): Guler, Efianayi 17(1), Franke 20(2), Blumbergs 8(2), Kurtuldum, Utomi, Sonsirma 6(2), Sav 1, Sajus 14, Floyd 4, Scrubb