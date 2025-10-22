ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπέταξε τους Τούρκους η ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπέταξε τους Τούρκους η ΑΕΚ!

Νίκη για τους κιτρινοπράσινους.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Aliaga Petkimspor με 84-78 σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Λάρνακα. Η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη έδειξε χαρακτήρα, πάθος και ενέργεια, ελέγχοντας το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και φτάνοντας δίκαια στο θετικό αποτέλεσμα. MVP του αγώνα ο McKinnis, με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δυνατό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο παιχνίδι, μπαίνοντας μπροστά στο σκορ με 5-0 έπειτα από το τρίποντο του Βαρσός (2’). Η Αλιάγκα Πέτκιμσπορ απάντησε στο επόμενο λεπτό φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (5-5), ενώ με τον Νοτάζ να ευστοχεί από τους 3 πόντους, η ομάδα του Κιτίου πήρε εκ νέου προβάδισμα με 8-5.

Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός και ο αγώνας είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούσαν κάθε πόντο και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε στο ισόπαλο 22-22.

Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ ήταν πιο μαχητική και βρισκόταν ελάχιστα μπροστά στο σκορ, με τη διαφορά να φτάνει στο +5 στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου 39-35. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιζαν πιο επιθετικά. Ευστοχώντας στη μια βολή μετά την άλλη έφτασαν στο +9 (26’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε με διαφορά 10 πόντων (61-51).

Στην τελευταία περίοδο οι «κιτρινοπράσινοι» ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια μπροστά στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς στα τελευταία λεπτά και μείωσαν σε 82-77. Προσπάθησαν να ανατρέψουν το σκορ όμως η ΑΕΚ είχε το «πάνω χέρι» μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης και πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με 84-78.

Δεκάλεπτα: 22-22, 39-36, 61-51, 84-78

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 18 (2), Cooper 12 (1), Βάρσος 3(1), Nottage 9(2), McKinnis 19, Γιανναράς 11(3), Hunt 9 (1), Παντελή 2, Diggs 2

Aliaga Petkimspor (Ozhan Civgin): Guler, Efianayi 17(1), Franke 20(2), Blumbergs 8(2), Kurtuldum, Utomi, Sonsirma 6(2), Sav 1, Sajus 14, Floyd 4, Scrubb

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή - Βαρύς ο πέλεκυς για προπονητή και ποδοσφαιριστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπέλλο Coca-Cola: Οι 4+6 που έκλεισαν θέση και τα άλλα έξι που ψάχνουν κάτοχο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Υπέταξε τους Τούρκους η ΑΕΚ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Καραμπάγκ πήγε να ζήσει νέο όνειρο, αλλά η Μπιλμπάο την ξύπνησε με τριάρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με... ιδρώτα για τον Άρη απέναντι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο... ρελαντί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη