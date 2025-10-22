Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

Τα όσα είπε ο προπονητής του Άρη Άρτσιομ Ράτζκοφ, μετά την αγχωτική νίκη επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου (2-1) που έδωσε το εισιτηριο στην «Ελαφρά Ταξιαρχίας» για τους «16» του κυπέλλου:

«Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για το κόσμο, υπήρχε ωραία ατμόσφαιρα. Μέχρι το τέλος υπήρχε ενδιαφέρον. Θέλαμε να τελειώσουμε νωρίτερα το ματς. Στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα με δέκα παίκτες. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα γκολ. Πήραμε όμως την πρόκριση σε μια διοργάνωση που μας ενδιαφέρει αρκετά. Είχα και συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Δεν είναι εύκολο όταν παίζεις με δέκα παίκτες. Αντιδράσαμε, συνεχίσαμε να φτιάχνουμε φάσεις.

Όσο είμαι εγώ εδώ σημαίνει πιστεύω στους παίκτες μου. Θα δουλέψουμε περισσότερο για την συνέχεια».