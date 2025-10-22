ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη.

Τα όσα είπε ο προπονητής του Άρη Άρτσιομ Ράτζκοφ, μετά την αγχωτική νίκη επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου (2-1) που έδωσε το εισιτηριο στην «Ελαφρά Ταξιαρχίας» για τους «16» του κυπέλλου: 

«Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για το κόσμο, υπήρχε ωραία ατμόσφαιρα. Μέχρι το τέλος υπήρχε ενδιαφέρον. Θέλαμε να τελειώσουμε νωρίτερα το ματς. Στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα με δέκα παίκτες. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα γκολ. Πήραμε όμως την πρόκριση σε μια διοργάνωση που μας ενδιαφέρει αρκετά.  Είχα και συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Δεν είναι εύκολο όταν παίζεις με δέκα παίκτες. Αντιδράσαμε, συνεχίσαμε να φτιάχνουμε φάσεις.

Όσο είμαι εγώ εδώ σημαίνει πιστεύω στους παίκτες μου. Θα δουλέψουμε περισσότερο για την συνέχεια».

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή - Βαρύς ο πέλεκυς για προπονητή και ποδοσφαιριστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπέλλο Coca-Cola: Οι 4+6 που έκλεισαν θέση και τα άλλα έξι που ψάχνουν κάτοχο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Υπέταξε τους Τούρκους η ΑΕΚ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Καραμπάγκ πήγε να ζήσει νέο όνειρο, αλλά η Μπιλμπάο την ξύπνησε με τριάρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με... ιδρώτα για τον Άρη απέναντι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο... ρελαντί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη