Η Καραμπάγκ πήγε να ζήσει νέο όνειρο, αλλά η Μπιλμπάο την ξύπνησε με τριάρα!

Δύο νίκες με το ίδιο σκορ.

Δύο στα δύο για τους γηπεδούχους στο σημερινό πρώτο «πιάτο» της δεύτερης μέρας της 3ης αγωνιστικής του Champions League, με την Γαλατασαράι να φτάνει στο άνετο 3-1 επί της Μπόντο Γκλιμτ και την Αθλέτικ να κάνει την ανατροπή στο «Σαν Μαμές» και να επικρατεί με το ίδιο σκορ της Καραμπάγκ.

Τα δύο γκολ του Οσιμέν χάρισαν στους Τούρκους τη δεύτερη νίκη τους στη League Phase, υποχρεώνοντας τους Νορβηγούς στην πρώτη φετινή τους ήττα, μετά από δύο ισοπαλίες στο ξεκίνημα.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 1ο λεπτό, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφερε τα πάνω κάτω στην έδρα της με πρωταγωνιστή τον Γκουρουθέτα και με το τελικό 3-1 επί της Καραμπάγκ πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση, ενώ για τους «Αζέρους» ήταν η πρώτη ήττα μετά από δύο σερί νίκες.  

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

 

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)             6-1
(7΄,39',76' Φερμίν Λόπεθ, 68' πέν. Γιαμάλ, 74', 79' Ράσφορντ - 54' πέν. Ελ Κααμπί)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος)              0-0

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)          4-0
(57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)       2-7
(38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία - 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ, 
44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66'  Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)               2-4
(33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον - 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν. 
Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)              3-0
(32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)   

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία)                  6-2
(35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι
89΄ Ντρίουεχ - 31΄,86΄ ΜακΤόμινεϊ)          

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία)            0-4
(41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄ 
Εσπόζιτο)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)          0-2
(32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)        3-1
(3',33' Οσιμέν, 60' Ακγκιούν - 76' Χελμέρσεν)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)   3-1
(40',88' Γκουρουθέτα, 70' Ναβάρο - 1' Αντράντε)  

Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία)                     22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)             22:00 

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)  22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)    22:00

Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία)                     22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία)         22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο)            22:00

 

 

 

 

