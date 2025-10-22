Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

Με ήττα για την Ανόρθωση τελείωσε στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup, καθώς με αντίπαλο την Ισπανική Σαραγόσα, η ομάδα της Αμμοχώστου έχασε με 112-67.

Η Ισπανική ομάδα είχε επιβάλει από την αρχή το δικό της ρυθμό και ειδικά στο πρώτο μισό, είχε κυριαρχήσει και στις δυο πλευρές του γηπέδου και ενώ στο 20`, είχε προηγηθεί με 58-29.

Η Σαραγόσα, ξεκίνησε δυνατά και αφού είχε επιβάλει ένα γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι και με αρκετή ευστοχία, άνοιγε από τις αρχές τη διαφορά, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί από νωρίς μια δύσκολη κατάσταση για την Κυπριακή ομάδα, που έμεινε πίσω με 29-11, όταν έκλεισε η 1η περίοδος.

Η εικόνα δεν ήταν και πολύ διαφορετική κατά το 2ο κομμάτι της αναμέτρησης, μιας και η Σαραγόσα, συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό, δημιουργούσε αρκετά προβλήματα ειδικά στην άμυνα της Ανόρθωσης, που έβλεπε τη διαφορά να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, να προηγηθεί με 58-22 στο ημίχρονο η Σαραγόσα.

Αν και ήταν αρκετά νωρίς, εν τούτοις πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι όσον αφορούσε το ερώτημα του ποιος θα ήταν ο νικητής…

Όσο δε για την 3η περίοδο η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη για την Ανόρθωση, που βρήκε λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, αλλά βέβαια ήταν αρκετά πίσω, για να καταστεί απειλητική για την αντίπαλο της, που με το τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 81-47.

Διαδικαστική ήταν η τελευταία περίοδος μετά από αυτήν την εξέλιξη…

Η διαφορά, πάντα υπέρ της Σαραγόσα είχε παραμείνει σταθερά πάνω από τους 40 πόντους και αφού στο 35` η Ισπανική ομάδα προηγήθηκε με 99-58, τελικά έφθασε στη νίκη με 112-67.

Δεκάλεπτα: 11-29, 22-58, 47-81, 67-112.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 10 (2), Ελευθερίου, Αγαθόκλη 3 (1), Johansson, Τομπάζος, Kuany 16 (2), Μαραγκός 10, Garcia 3 (1), Muosa 9, Χειμώνας 7 (2), Christensen 9.

Σαραγόσα (Jesus Ramirez): Robinson 15 (1), Haynes 9 (1), Stevenson 16 (2), Yusta 7 (1), Langarita 2, M. Gonzalez 11 (3), Fernandez 4, Soriano 9, Dubljevic 8 (2), J. Rodrigez 18 (2), Stephens 11 (1), Traore 2.