ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

Με ήττα για την Ανόρθωση τελείωσε στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», η αναμέτρηση της  2ης  αγωνιστικής για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup, καθώς με αντίπαλο την Ισπανική Σαραγόσα, η ομάδα της Αμμοχώστου έχασε με 112-67.

Η Ισπανική ομάδα είχε επιβάλει από την αρχή το δικό της ρυθμό και ειδικά στο πρώτο μισό, είχε κυριαρχήσει και στις δυο πλευρές του γηπέδου και ενώ στο 20`, είχε προηγηθεί με 58-29.

Η Σαραγόσα, ξεκίνησε δυνατά και αφού είχε επιβάλει ένα γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι και με αρκετή ευστοχία, άνοιγε από τις αρχές τη διαφορά, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί από νωρίς μια δύσκολη κατάσταση για την Κυπριακή ομάδα, που έμεινε πίσω με 29-11, όταν έκλεισε η 1η περίοδος. 

Η εικόνα δεν ήταν και πολύ διαφορετική κατά το 2ο κομμάτι της αναμέτρησης, μιας και η Σαραγόσα, συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό, δημιουργούσε αρκετά προβλήματα ειδικά στην άμυνα της Ανόρθωσης, που έβλεπε τη διαφορά να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, να προηγηθεί με 58-22 στο ημίχρονο η Σαραγόσα.

Αν και ήταν αρκετά νωρίς, εν τούτοις πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι όσον αφορούσε το ερώτημα του ποιος θα ήταν ο νικητής…

Όσο δε για την 3η περίοδο η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη για την Ανόρθωση, που βρήκε λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, αλλά βέβαια ήταν αρκετά πίσω, για να καταστεί απειλητική για την αντίπαλο της, που με το τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 81-47.

Διαδικαστική ήταν η τελευταία περίοδος μετά από αυτήν την εξέλιξη…

 Η διαφορά, πάντα υπέρ της Σαραγόσα είχε παραμείνει σταθερά πάνω από τους 40 πόντους και αφού στο 35` η Ισπανική ομάδα προηγήθηκε με 99-58, τελικά έφθασε στη νίκη με 112-67.

Δεκάλεπτα: 11-29, 22-58, 47-81, 67-112.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 10 (2), Ελευθερίου, Αγαθόκλη 3 (1), Johansson, Τομπάζος, Kuany 16 (2), Μαραγκός 10, Garcia 3 (1), Muosa 9, Χειμώνας 7 (2), Christensen 9.

Σαραγόσα (Jesus Ramirez): Robinson 15 (1), Haynes 9 (1), Stevenson 16 (2), Yusta 7 (1), Langarita 2, M. Gonzalez 11 (3), Fernandez 4, Soriano 9, Dubljevic 8 (2), J. Rodrigez 18 (2), Stephens 11 (1), Traore 2.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή - Βαρύς ο πέλεκυς για προπονητή και ποδοσφαιριστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπέλλο Coca-Cola: Οι 4+6 που έκλεισαν θέση και τα άλλα έξι που ψάχνουν κάτοχο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Υπέταξε τους Τούρκους η ΑΕΚ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Καραμπάγκ πήγε να ζήσει νέο όνειρο, αλλά η Μπιλμπάο την ξύπνησε με τριάρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με... ιδρώτα για τον Άρη απέναντι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο... ρελαντί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη