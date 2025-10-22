Κύπέλλο Coca-Cola: Οι 4+6 που έκλεισαν θέση και τα άλλα έξι που ψάχνουν κάτοχο

Ο ΑΠΟΕΛ, ο Άρης και η Ένωση πήραν την πρόκριση για τους «16» του κυπέλλου Coca-Cola και πλέον έχουν γίνει γνωστές οι 10 από τις 16 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη δεύτερη φάση του θεσμού. Οι τέσσερις από αυτές έχουν εξασφαλίσει παρουσία χωρίς αγώνα.

Πρόκειται για τους «Ευρωπαίους» (Πάφος FC, Oμόνοια και ΑΕΚ), όπως και τον Διγενή Μόρφου που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης. Το παζλ των δεκαέξι ομάδων θα συμπληρωθεί αρχές Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Ακρίτας - Δόξα 5-2

E.N. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέν.)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Τετάρτη 29/10

13:30 Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ

19:00 ΜΕΑΠ - Απόλλων

Tετάρτη 05/11

17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

17:00 Ομόνοια Αρ. - Αγία Νάπα

Τετάρτη 03/12

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση