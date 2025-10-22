Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

Xαρούμενοι που θα ζήσουν την εμπειρία του αυριανού αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας είναι στην ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή τον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference Leasgue.

«Μας περιμένει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, σε ένα απίστευτο στάδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα ζήσουμε μια τέτοια εμπειρία. Μας περιμένει μεγάλη προσπάθεια, το επίπεδο του αντιπάλου είναι πολύ ψηλό και είμαι σίγουρος πως οι παίκτες θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Θα πρέπει να είμαστε τέλειοι και την ίδια ώρα ο αντίπαλος να μην κάνει τόσο καλό παιχνίδι. Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, να βγάλουμε τις αρετές μας στο γήπεδο. Ξέρουμε πολύ καλά το επίπεδο του αντιπάλου, θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά για να πάρουμε κέρδος. Να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα όρια μας».

Από την πλευρά του ο Αλομέροβιτς, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου, είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Παλέψαμε αρκετά από το καλοκαίρι για να βρεθούμε εδώ. Γνωρίζουμε πως το φαβορί στο αυριανό παιχνίδι είναι η Κρίστα Πάλας. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι η ΑΕΚ είναι μία ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο».

Σε ερώτηση τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να φύγει με κέρδος από το παιχνίδι, ανέφερε «Η προετοιμασία είναι πάντα η ίδια, επικεντρώνεσαι στον αντίπαλο. Ένα παιχνίδι που ομαδικά δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Να είμαστε συμπαγείς και να μην δώσουμε χώρους. Είτε ο αντίπαλος είναι από την Κύπρο, είτε από την Premier League είναι το ίδιο».