Ξεμπούκωσε η ΕΝΠ – Πρώτη φετινή νίκη και πρόκριση στους «16»

Την πρώτη της επίσημη νίκη για τη φετινή σεζόν πανηγύρισε η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η οποία επικράτησε με 2-0 του Χαλκάνορα Ιδαλίου στο «Τάσος Μάρκου», παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Coca-Cola.

Η ομάδα του Φανγκέιρο έβγαλε στο γήπεδο μεγαλύτερη ποιότητα και καθαρό μυαλό, «καθαρίζοντας» την πρόκριση από νωρίς. Οι Ενωσίτες μπήκαν πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 28' με ωραίο γυριστό σουτ εντός περιοχής από τον Σολωμού, έπειτα από ασίστ του Μουζελάνι. Στο 55' σφράγισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση με ωραίο πλασέ από τον Καζάν.

Οι «βυσσινί» ευελπιστούν πως αυτή η νίκη, εκτός από πρόκριση, θα δώσει και την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα, εκεί όπου ακόμα ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο.

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Ρισβάνης, Μουσελιάνι, Λόχαν, Σ. Σολωμού (46΄ Τζέιμς), Κράινζ, Σέσκο (84΄ Αχμέντ), Ντίρα (84΄ Κατσιαρής), Σάκιτς, Δ. Σολωμού (46΄ Λάτσα – 53΄ Καζάν).

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ: Ντούμης, Λαός (82΄ Μαντορίνης), Πάντα (62΄ Γερασίμου), Χάρμπας (46΄ Ξυνιστέρης), Αμιλκάρ, Πίπι, Πέπης (61΄ Χαραλάμπους), Μπεμπελέ, Γιαννακού, Χάγκιστ (46΄ Οκκαρίδης), Καϊσερλίδης.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 3΄ Δ. Σολωμού 69΄ Γερασίμου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος