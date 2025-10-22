Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

Δεν τα κατάφερε στον δεύτερο αγώνα στο φετινό FIBA Europe Cup, χάνοντας από την Τσεντεβίτα Τζούνιορ με 105-82.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Αν και ο Κεραυνός ήταν πίσω στο σκορ, με 4-3, οι εύστοχες βολές του Hatfield γύρισαν το σκορ σε 6-4 στο 2’. Στο επόμενο λεπτό οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες (10-10), με τους Τζούνιορ να παίρνουν προβάδισμα και να ανοίγουν τη διαφορά στο +11 στο 6’ (21-10).

Η διαφορά στο σκορ ήταν μεγάλο, με την ομάδα του Στροβόλου να κάνει προσπάθειες για καλύτερη άμυνα και να μειώνει σε 48-33 με το τρίποντο οτυ Edge στο 17’. Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έπαιζαν καλύτερα στην επίθεση και μείωσαν τη διαφορά στο -12 στο 22’. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά τους και δεν επέτρεψαν στον Κεραυνό να τους απειλήσει. Είχαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος και πήραν την νίκη με 105-82.

Τα δεκάλεπτα: 18-37, 35-61, 60-86, 82-105

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλης): Huntley-Hatfield 20(1), Weston 2, Edge 26 (3), Στυλιανού 8 (2), Davis 4, Crockett 4, Μιχαήλ 3 (1), Κουμής, Σ. Τίγκας, Williams 17(1), Παυλίδης 3(1)

Cedevita Junior (Vladimir Anzulovic): Stojic, Galney 26(6), Pesic, Williams 21, Sare 14(3), Buljevic 4, Brzoja 12, Vrankovic 10, Zemljic 2, Subasic, Daniels 16(4)