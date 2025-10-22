Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

Με μεγάλη προσοχή αντιμετωπίζει την αυριανή αναμέτρηση και τον Παναθηναϊκό η Φέγενορντ, όπως τόνισε ο προπονητής της ομάδας του Ρότερνταμ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Πέμπτης για το Europa League.

«Είναι must win το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μηδέν βαθμούς σε δύο αγώνες, κάτι που δεν είναι καλό. Οπότε δεν επικεντρωνόμαστε στην PSV την Κυριακή, αλλά στον Παναθηναϊκό. Δεν νιώθω ότι χρειάζεται να το ξεκαθαρίσω αυτό ιδιαίτερα στους παίκτες. Αλλά θα το κάνω. Το να τους κρατώ σε εγρήγορση είναι μέρος της δουλειάς μου ως προπονητής», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε:

«Θεωρώ πως είμαστε σε καλή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά κοινά σημεία με την Άστον Βίλα στον τρόπο παιχνιδιού του. Με βάση όσα έχω δει, είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Νίκησαν τη Γιανγκ Μπόις με 4-1, οπότε αυτό τους δίνει αυτοπεποίθηση. Θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει και την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται χαμηλά στο δικό τους πρωτάθλημα, δεν νιώθω ότι παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έρχεται στο Ντε Κάιπ σε κακή κατάσταση. Έχω δει μερικά πολύ ωραία πράγματα παρακολουθώντας τους».

Όσο για την επικείμενη έλευση του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τόνισε: «Παίζουν με έναν προσωρινό προπονητή τώρα, θα έχουν έναν νέο προπονητή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Προσωπικά, χαίρομαι που δεν θα είναι εκεί αύριο, γιατί τότε έχεις πολλά να σκεφτείς. Τώρα έχουμε μια καλή εικόνα για το πώς έχουν παίξει στους πρόσφατους αγώνες».

Παράλληλα έκανε γνωστό πως ο Τίμπερ δεν θα είναι διαθέσιμος, σε αντίθεση με τον Γουατανάμπε που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.