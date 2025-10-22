Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

Το εγκώμιο των νεαρών ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ έπλεξε ο Πάμπλο Γκαρσία στις δηλώσεις του μετά το 5-0 επί της ΑΕΖ. Ανέφερε αρχικά:

«Βασικά κάναμε ένα καλό και σοβαρό παιχνίδι. Παίξανε παιδιά που δεν έχουνε λεπτά και το έκαναν πολύ καλά. Συνεχίζουμε, πρέπει να δουλέψουμε, ο δρόμος είναι μεγάλος».

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι υπάρχει ποιότητα στους νεαρούς, είπε: «Πάντα έχουμε καλή συνεργασία όταν θέλει ο παίκτης να δουλεύει και είναι σωστός. Όταν λέει καλημέρα, καληνύχτα, κι αυτό είναι σημαντικό, η ταπεινότητα! Πρώτα αυτοί πρέπει να θέλουν να είναι σωστοί. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό σχολείο. Μου αρέσουν αυτοί που έχουν ενέργεια και θέλουν να παίξουν. Να έχουνε όρεξη, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Δεν δίνω δώρο σε κανένα. Δεν με ενδιαφέρουν τα λάθη. Το θέμα είναι να παραμένουν σοβαροί και να κάνουν καλή ζωή».

Αν έμεινε ικανοποιημένος από το ροτέισιον: «Τους χρειαζόμαστε όλους, υπάρχουν πολλά ματς. Δεν είμαστε πολύ γεμάτο ρόστερ γι’ αυτό πρέπει να βελτιωνόμαστε. Έχει κάρτες, τραυματισμούς και πολλά άλλα».