Γιατί ήταν καθοριστικά τα λόγια του Ούγκο Μαρτίνς για τον Φανγκουέιρο

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο γραφείο Τύπου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου ο προπονητής της ομάδας Κάρλος Φανγκουέιρο, αναφέρθηκε στον Ούγκο Μαρτίνς και τον ρόλο που διαδραμάτισε για να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα η συμφωνία του με τους βυσσινί. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Έχω μερικούς φίλους εδώ, σε αυτό το πρωτάθλημα, ειδικά ο Ούγκο Μαρτίνς, προπονητής της ΑΕΛ είναι πολύ καλός μου φίλος, οπότε μίλησε στους ανθρώπους για μένα. Τελείωσαν όλα πολύ γρήγορα επειδή είπε καλά λόγια για τη δουλειά μου και τον χαρακήρα μου». .