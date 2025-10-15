ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με πλήρη εικόνα και πλάνο για την ανάκαμψη της Ένωσης!

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με πλήρη εικόνα και πλάνο για την ανάκαμψη της Ένωσης!

Μετά από την πολλή μελέτη που έκανε του ρόστερ ο Κάρλος Φιγκουέριο έχει άποψη για το υλικό που βρήκε αλλά και για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Στο μυαλό του Πορτογάλου κόουτς έχουν καταγραφεί δύο παίκτες σε κάθε θέση και με βάση αυτά που είδε και και μελέτησε θα τους αξιολογεί ανάλογα.

Έτοιμος

Είδε την ομάδα δια ζώσης στο 1-1 με τον Ολυμπιακό όπου πήρε πολλές σημειώσεις.

Είδε και μέσω βίντεο τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια της Ένωσης. Μελέτησε όλους τους ποδοσφαιριστές και μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων παρουσιάζεται έτοιμος για να τους ανεβάσει και να οδηγήσει την Ένωση σε ανάκαμψη.

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σπουδαίο διπλό για την Ανόρθωση στο FIBA Europe Cup

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη