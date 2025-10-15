Με πλήρη εικόνα και πλάνο για την ανάκαμψη της Ένωσης!

Μετά από την πολλή μελέτη που έκανε του ρόστερ ο Κάρλος Φιγκουέριο έχει άποψη για το υλικό που βρήκε αλλά και για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Στο μυαλό του Πορτογάλου κόουτς έχουν καταγραφεί δύο παίκτες σε κάθε θέση και με βάση αυτά που είδε και και μελέτησε θα τους αξιολογεί ανάλογα.

Έτοιμος

Είδε την ομάδα δια ζώσης στο 1-1 με τον Ολυμπιακό όπου πήρε πολλές σημειώσεις.

Είδε και μέσω βίντεο τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια της Ένωσης. Μελέτησε όλους τους ποδοσφαιριστές και μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων παρουσιάζεται έτοιμος για να τους ανεβάσει και να οδηγήσει την Ένωση σε ανάκαμψη.