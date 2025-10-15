ΠΑΟΚ: Μέρος της προπόνησης οι Πέλκας, Τσάλοφ - Ατομικό ο Ζίβκοβιτς

Την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ συνεχίζει ο ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Πέλκα και Τσάλοφ να βγάζουν μέρος της σημερινής προπόνησης και πιθανότατα θα τους υπολογίζει κανονικά για την Κυριακή.

Αντιθέτως, οι Παβλένκα και Χατσίδης συνέχισαν με θεραπεία και μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να προλάβουν, ενώ ο Ζίβκοβιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και υποβλήθηκε σε θεραπεία. Για τον Σέρβο θα κρίνεται μέρα με τη μέρα η παρουσία του στο ντέρμπι.

Η προπόνηση της Πέμπτης θα διεξαχθεί στις 11:00.